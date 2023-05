Visto americano: como tirar o documento para viajar aos EUA

Ao planejar uma viagem aos Estados Unidos (EUA), além do passaporte em dia, é essencial entender cada passo do processo para obter uma permissão do consulado e entrar legalmente nas terras americanas, ou seja, ter o visto aprovado.

Entender em qual categoria solicitar o visto é o primeiro passo para, então, preencher o formulário online, o DS-160, no site do Centro Eletrônico de Aplicação Consular do Departamento do Estado Americano.

Quais o principais tipos de visto americano?

Primeiramente, é importante definir bem o propósito da viagem para solicitar a categoria correta do visto, que varia de acordo com o motivo da solicitação, desde turismo a negócios e estudos. Existem diversos tipos de vistos para brasileiros nos Estados Unidos, confira abaixo:

Visto B1/B2 - negócios e turismo

Esse é o visto mais comum e permite ao titular entrar e sair dos Estados Unidos no período de validade do documento, que é de 10 anos. A quem viaja a negócios com o visto B1, não é permitido receber dinheiro por seus serviços ou colocar em risco o trabalho do cidadão americano.

A quem deseja uma oportunidade de estudar na América do Norte, essa categoria de visto só permite cursos de curta duração, além de estudos informais e recreativos.

Visto F1/J1 - estudos e intercâmbio

O visto F1 é direcionado a estudantes que foram admitidos em alguma instituição americana de ensino que seja aprovada pelo Serviço de Imigração. Já o J1, engloba programas de intercâmbio e de treinamentos.

Visto C1 - Trânsito

O Consulado Americano permite tal visto para viajantes cujo voo faz escala nos Estados Unidos.

Outros tipos de visto americano

E1 – Visto de comerciante

E2 – Visto de Investidor

EB5 – Investimentos para imigrantes

F1 – Visto de estudante

H1B – Trabalho para profissionais formados

K1 – Visto de noiva/noivo

J1 – Visto de intercâmbio

O1 – Visto para trabalho com habilidades extraordinárias

L1 – Visto para trabalho em multinacionais

R1 – Visto religioso

P1 – Visto para atletas e artistas

Visto americano: próximo passo

Escolhida a categoria e preenchido o formulário DS-160, o próximo passo é realizar o pagamento da taxa de emissão do visto, valor que varia entre $160 a $240 dólares, a partir do tipo de visto.

Após o pagamento da taxa, o DS-160 tem duração de 6 meses, período no qual se realiza a entrevista com o Consulado Americano, que está localizado nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife.

Visto americano: documentação necessária



Para comprovar o vínculo com o Brasil e tirar o visto dos EUA, os documentos apresentados devem ser:

Extratos bancários dos últimos 3 meses

Contracheque dos últimos 3 meses

Imposto de renda

Imóvel em seu nome

Empresa (CNPJ)

Faculdade em curso

Trabalho registrado

Veículo (documentos de porte)

Certidão de casamento

Certidão de filhos (caso fiquem no Brasil enquanto viajam)

