Recife receberá Centro de Entrega de Documentos para solicitantes de visto dos EUA

Entre os serviços oferecidos no CED estarão a retirada de documentos para renovações de visto e entregas de passaportes com vistos já emitidos pelo Consulado-Geral dos EUA no Recife

Os solicitantes de visto para os Estados Unidos terão um novo Centro de Entrega de Documentos (CED), no Recife, em Pernambuco. O equipamento funcionará de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, no shopping Paço Alfândega. A abertura das atividades será realizada na quinta-feira, 18.

O local será responsável, principalmente, por dois serviços: recebimento de documentação para aqueles que estão isentos de uma entrevista pessoal (renovações e solicitantes menores de 14 e maiores de 79 anos) e para a retirada de passaportes com vistos já emitidos pelo Consulado Geral dos Estados Unidos no Recife.

De acordo com informações do oficial da Seção Consular — departamento responsável pela emissão de vistos do Consulado Geral dos Estados Unidos no Recife —, Will McGhee, a iniciativa tem como objetivo agilizar o atendimento aos solicitantes de visto e aumentar o número de vistos processados por semana. No último ano fiscal, foram emitidos 77.928 vistos.

“Estamos felizes com esse anúncio, porque com este Centro vamos agilizar outras demandas que ficaram pendentes devido à pandemia da Covid-19. Tivemos que fechar as operações, assim como todos os negócios do Brasil, e agora estamos respondendo às solicitações que não pudemos fazer no período pandêmico”, afirma o oficial.



No CED de Paço Alfândega, os documentos adicionais solicitados pelos oficiais consulares também serão recebidos, caso necessário. Para aqueles que optarem pela entrega do passaporte em sua residência, ela continuará sendo realizada pelos Correios.

Os solicitantes que precisarem fazer uma entrevista pessoal deverão comparecer à sede do Consulado, no bairro da Boa Vista.

Segundo Will McGhee, os brasileiros interessados em solicitar o visto ainda podem fazê-lo em qualquer consulado geral dos EUA. No Brasil, eles estão situados em quatro cidades, são elas: Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

“Apesar de ainda não termos como mensurar o aumento de impressões de vistos a partir da abertura do CED, a nossa habilidade de atender a demanda está aumentando cada vez mais e, o que me parece, é que vamos conseguir bater o recorde de emissões ainda este ano”, destaca o diplomata.

Etapas para solicitação do visto americano

1 - Preenchimento do formulário online e entrada no sistema;

2 - Pagamento da taxa;

3 - Agendamento da entrevista para retirada de visto.