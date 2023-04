Visto para os Estados Unidos ficará mais caro; saiba novos valores

O valor do visto para o Estados Unidos será reajustado a partir de 30 de maio. De acordo com a Embaixada dos EUA no Brasil, a taxa para o visto de turismo e negócios (categorias B1 e B2), vai aumentar 15,6%, passando de US$ 160 para US$ 185.

Levando em consideração a cotação do dólar, que fechou essa quarta-feira a R$ 4,92, o aumento representa um acréscimo de R$ 123 para os brasileiros que vão tirar o visto, o que dá um total de R$ 910,20. O reajuste é válido para todos os não imigrantes que solicitarem o documento.

A embaixada divulgou que a decisão do reajuste veio através de cálculos realizados pelo Departamento de Estado dos EUA. A proposta original calculava um aumento de 24,5%, fazendo com que a taxa passasse a ser de US$ 245. No entanto, após as negociações, ficou estabelecido um aumento de 15,6%.

Veja a nota da embaixada dos EUA na íntegra

“Como política, as operações consulares do Departamento são financiadas por taxas cobradas pelos serviços prestados. As taxas devem ser estabelecidas com base no custo real da prestação de serviços, conforme determinado após um estudo do custo dos serviços. As taxas geralmente são estabelecidas com base na demanda e no custo real da prestação de cada serviço. Os aumentos das taxas de visto de não-imigrante são baseados estritamente nos resultados desse modelo de custo de serviço, e o Departamento atualiza apenas os custos da prestação dos serviços consulares”

Outros vistos

Os vistos de estudantes e intercambistas também será reajustado para o mesmo valor, passando de US$ 160 para US$ 185.

Outros tipos de vistos também sofrerão aumento. Os documentos de trabalho temporário (categorias H, L, O, P, Q e R) passarão de US$ 190 para US$ 205, e os vistos de investidor (categoria E), de US$ 205 para US$ 315.

