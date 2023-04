Recusa de visto para jornalistas russos pelos EUA não será perdoada, diz Lavrov

O governo russo afirmou neste domingo, 23, que os Estados Unidos negaram vistos a jornalistas russos que queriam cobrir a viagem do ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, a Nova York. Em resposta, Lavrov sugeriu que Moscou adotaria fortes medidas de retaliação.

Até o momento, o Departamento de Estado dos EUA não se pronunciou sobre o assunto. Os jornalistas russos pretendiam cobrir a presença de Lavrov nas Nações Unidas para marcar a presidência da Rússia no Conselho de Segurança.

"Um país que se autodenomina o mais forte, mais inteligente, livre e justo se acovardou e fez algo estúpido ao mostrar o que realmente valem suas garantias juramentadas sobre proteger a liberdade de expressão e o acesso à informação", disse Lavrov antes de deixar Moscou neste domingo. "Tenha certeza de que não esqueceremos e não perdoaremos", complementou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A disputa ocorre após fortes tensões com Washington sobre a prisão no mês passado do repórter do Wall Street Journal Evan Gershkovich, que acusa a Rússia de espionagem. Os Estados Unidos declararam que ele foi "detido injustamente".

"Enfatizo que encontraremos maneiras de responder a isso, para que os americanos se lembrem por muito tempo de não fazer isso", afirmou o vice-chanceler Sergei Ryabkov.

Muitos jornalistas ocidentais situados em Moscou deixaram o país depois que a Rússia enviou tropas para a Ucrânia. A Rússia atualmente exige que jornalistas estrangeiros renovem seus vistos e credenciamentos a cada três meses. Antes do início do confronto, a determinação era que os vistos fossem renovados uma vez por ano. Fonte: Associated Press.

Tags