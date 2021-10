Consulado dos Estados Unidos em Recife retoma emissão de vistos no dia 8/11; saiba as novas regras

Os nordestinos que desejam viajar com destino aos Estados Unidos já podem agendar entrevistas para emissões de vistos no Consulado dos Estados Unidos no Recife. A partir do próximo dia 8 de novembro, as entrevistas serão retomadas mediante agendamento online (por meio do site oficial ais.usvisa-info.com) a partir do anúncio de flexibilização das regras para viajantes vacinados com duas doses com a vacina contra Covid. Os vistos para estudantes receberão prioridade no agendamento.

Cada solicitante receberá a notícia da aprovação no momento da entrevista e a entrega do visto deve ser entregue em aproximadamente dez dias, estima o Consulado. O local de entrevistas para os nordestinos será na sede do Consulado dos Estados Unidos no Recife.

Em entrevista coletiva do qual o O POVO foi o único veículo de comunicação do Ceará a participar, a cônsul geral dos Estados Unidos no Recife, Jessica Simon, explicou que o CDC (órgão de controle de saúde dos Estados Unidos) determinou que as vacinas aceitas serão as aprovadas pela FDA (órgão estadunidense similar à Vigilância Sanitária no Brasil) e Organização Mundial da Saúde (OMS), o que inclui todas as vacinas aprovadas pela Anvisa no Brasil.

O comprovante de vacinação – incluindo o nome, a data de nascimento, o produto vacinal e as datas da administração de todas as doses – e um teste PCR ou antígeno negativo feito até três dias antes do embarque serão exigidos no ato do embarque. A dose final deve ser administrada ao menos duas semanas antes do embarque para os EUA.

Crianças e adolescentes de até 17 anos não precisam apresentar o comprovante de vacinação, mas devem ter um teste negativo realizado no mesmo período dos adultos que os acompanham.

Quanto aos testes, a cônsul geral destaca que a regra para os viajantes completamente vacinados terão de apresentar teste negativo até três dias antes do embarque também inclui os residentes norte-americanos. Quanto aos residentes nos Estados Unidos que não estejam vacinados com duas doses, eles precisarão de teste negativo até um dia antes do embarque.

Este novo sistema de viagens substitui as restrições existentes para o Brasil e outros países, implementando uma abordagem consistente em todo o mundo.

"Entendemos que a demanda será grande, mas vamos fazer o máximo para abrir mais vagas para entrevistas. No dia 8 de novembro deve retomar as entrevistas para não imigrantes. Planeje sua viagem com antecedência e solicite visto o mais rápido possível. Recomendamos que a compra da passagem só aconteça após a aprovação do visto", afirma.

"Essas são muito boas notícias para os brasileiros e para os Estados Unidos. Queremos ver muitos nordestinos nos Estados Unidos nos próximos meses", complementa a cônsul geral.

Companhias aéreas

O Consulado dos Estados Unidos no Recife ainda explica que as companhias aéreas desempenharão função ativa na segurança sanitária e monitoramento de passageiros. Isso porque as companhias ficarão responsáveis por verificar o status de vacinação e o resultado do teste.

Se os viajantes não comprovarem estarem saudáveis, eles não entrarão no avião.

Procedimento no Consulado

As entrevistas que já estavam marcadas poderão ser reagendadas para uma data mais próxima, de acordo com a disponibilidade. A Embaixada e Consulados recomendam que os solicitantes de visto chequem regularmente o site de agendamento para novos horários.

De acordo com o chefe da Seção Consular, Will McGhee, o processamento de entrevistas será realizado agora na sede do Consulado no Recife. Todos os solicitantes deverão trazer uma fotos 5x7 (padrão passaporte) com fundo branco.

Para a retirada do passaporte, deverá ser realizado agendamento. Também há a possibilidade de solicitação da entrega de documentos em domicílio mediante pagamento de taxa adicional.

Uma vez dentro do consulado, todos os solicitantes deverão manter distanciamento e uso de máscara. Os que agendaram entrevista só devem chegar 20 minutos antes do horário marcado.

"Não temos como prever a demanda existente, mas regularmente estamos abrindo novas vagas, por isso é interessante entrar no site e ver a disponibilidade. Estamos trabalhando ao máximo para atender a demanda da forma mais eficiente possível", explica McGhee.

Mais informações sobre o visto

Vistos de não imigrante são necessários para viagens temporárias aos Estados Unidos que incluem turismo, trabalho temporário, estudo e intercâmbio.

Todos os brasileiros necessitam de um visto para visitar os Estados Unidos, incluindo passageiros em trânsito fazendo uma conexão internacional. Turistas com dupla cidadania podem ser elegíveis, no entanto, a entrar sem um visto sob o Electronic System for Travel Authorization(ESTA) usando o seu passaporte da outra nacionalidade.

A Embaixada e Consulados dos EUA estenderam a validade dos pagamentos (conhecidos como taxa MRV) até 30 de setembro de 2023, para permitir que todos os candidatos que não puderam marcar uma entrevista de visto em razão da suspensão das operações consulares de rotina tenham a oportunidade de marcar e/ou comparecer a uma entrevista de visto com a taxa já paga.

Para obter assistência com qualquer um dos itens a seguir, visite a página de contato do Centro de Atendimento ao Requerente (CSC) para informações completas

Confira a lista completa das vacinas liberadas para viagens aos Estados Unidos

Em relação a vacina, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) determinou que as vacinas aprovadas pela FDA e OMS para uso emergencial serão aceitas, incluindo o mix de vacinas. Confira a lista completa no site da OMS: https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccines



