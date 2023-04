Vaquinha para ajudar entregador agredido com coleira de cachorro supera R$ 210 mil em 48h

O entregador Max Ângelo dos Santos ganhou notoriedade depois de ser agredido pela professora e ex-jogadora de vôlei, Sandra Mathias, no último domingo, 9, na zona sul do Rio de Janeiro. O caso repercutiu por demonstrar tamanha agressividade contra o entregador que não revidou os ataques da mulher.

A visibilidade que o caso trouxe fez com que uma vaquinha fosse criada para auxiliar Max a realizar o sonho de comprar uma casa para a sua família. A vaquinha foi aberta na sexta-feira, 14, com uma meta de acumular R$ 190 mil e em menos de dois dias já ultrapassou o montante de R$ 210 mil.

Entregador agredido por ex-jogadora no Rio ganha moto e bicicleta

A vaquinha conta com o apoio e divulgação do apresentador Luciano Huck e do ator João Vicente, que compartilharam o projeto, visando ajudar Max e abrir espaço para que casos semelhantes sejam denunciados.

O entregador é pai de três filhos e tem uma jornada de trabalho de 18 horas desde que perdeu um emprego de carteira assinada. Em entrevista ao O GLOBO, Max contou que está esperando a vaquinha ser concluída para iniciar a procura por imóveis e que parte do dinheiro acumulado será destinado para a educação dos filhos.

Max agradece apoio de todos; veja vídeo

Relembre o caso:

O ataque de Sandra contra Ângelo teria iniciado após a professora se incomodar com entregadores de aplicativos andando de moto na calçada que ela caminhava com o cachorro. Desse modo, a ex-jogadora começou a insultar as vítimas com frases, como “voltem para a favela”.

Após o primeiro ataque, Sandra começou a agredir Ângelo fisicamente acertando um soco no entregador e depois utiliza da coleira do cachorro para tentar chicotear Max. O entregador prestou queixa e na terça-feira, 11, e Sandra foi intimada por acusações de injúria e lesão corporal.

Link para vaquinha: https://voaa.me/vaquinha-entregador-chicoteado