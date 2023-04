Ex-jogadora de vôlei é acusada de usar coleira para "chicotear" entregador

Um vídeo da ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá agredindo e xingando dois entregadores negros de uma loja de São Conrado, no Rio de Janeiro, viralizou e causou indignação nas redes sociais. O caso aconteceu nesse domingo, 9, e, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a ex-atleta terá de responder a acusação de injúria por preconceito. O depoimento estava previsto para esta terça-feira, 11.

Na gravação, a mulher reclama que os entregadores haviam passado de moto por cima da calçada, em determinado momento ela diz: “Tu não tá na favela, filha da p***. Tu está aqui. Quem paga IPTU aqui sou eu. Espera”. Ela, em seguida, soltou o cachorro para pegar a guia da coleira, que então usou como chicote contra um dos entregadores.

“Ela me tratou como se eu fosse escravo. Só que ela está esquecendo que o tempo da escravidão já acabou há muitos anos, e isso não pode acontecer. É inadmissível. Não tem como aceitar uma situação como essa”, disse Max Angelo dos Santos à TV Globo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a plataforma iFood repudiou a atitude da mulher e ressaltou que não tolera ofensas ou agressões a entregadores e entregadoras e nem a manifestação de preconceito, assédio, bullying e incitação à violência. O comunicado pontuou ainda que a empresa preza pelo respeito mútuo e que o comportamento não será tolerado.

"A cliente em questão foi banida da plataforma, e o iFood está em contato com os entregadores para oferecer todo o suporte necessário. É importante ressaltar que todos os clientes que tiverem esse tipo de atitude serão automaticamente excluídos da plataforma, mesmo que ela ocorra fora do ambiente do iFood", diz a nota.

O POVO opta por não divulgar a totalidade das cenas diante do impacto negativo causado pela imagem de um homem negro sendo chicoteado, algo que remete à escravidão e pode desencadear gatilhos em pessoas e expor as vítimas. (Colaborou Gabriela Monteiro / Especial para O POVO)

Sobre o assunto Três pessoas ficam feridas em ataque a escola em Goiás

Edital de R$ 150 milhões para prevenir violência em escolas sai nesta terça, diz Flávio Dino

CFM proíbe prescrição médica de anabolizante para fins estéticos

Escritores se reúnem no Rio para discutir ensino plural da história

Inmetro inicia Plano Nacional de Vigilância de Mercado

Tags