Entregador agredido por ex-jogadora no Rio ganha moto e bicicleta

Caso aconteceu no Rio de Janeiro no último domingo, 9 de abril, e foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais

O entregador Max Angelo dos Santos, agredido a chicotadas pela ex-jogadora Sandra Mathias Correia de Sá, ganhou uma moto e uma bicicleta elétrica da empresa de delivery iFood. O caso aconteceu no bairro de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no último domingo, 9 de abril, e é investigado pela Polícia Civil.



Max foi alvo de chicotadas com uma coleira de cachorro, em vídeo que circula nas redes sociais. Na ocasião, a mulher acusou a ele e a outros entregadores de andarem de moto sobre a calçada.

Em vídeo, também do último domingo, Sandra também aparece discutindo com outra entregadora. “Tu não tá na favela, filha da p***. Tu tá aqui, ó. Quem paga IPTU aqui sou eu,” disse a nutricionista. Ela teria ainda agredido e mordido a perna da entregadora.

Na última segunda-feira, 10 de abril, Max passou por exame de corpo-delito e o Instituto Médico Legal (IML) atestou em laudo a presença das lesões. Sandra deveria ter prestado depoimento na 15ª Delegacia de Polícia da Gávea nesta quarta-feira, 12, mas não compareceu ao local.

Diante do ocorrido, o iFood decidiu suspender ou cancelar contas de clientes que cometerem racismo ou agressões contra entregadores. A informação foi divulgada em comunicado à imprensa na última terça-feira.

“A empresa reforça, nos termos de uso, que não admite qualquer ação que diminua ou ofenda alguém. Por isso, a suspensão ou o cancelamento da conta também acontece se um/a cliente demonstrar atitudes que envolvam, além do racismo, homofobia, intolerância religiosa ou política, machismo ou capacitismo,” comunicou o serviço de delivery.

Caso da agressão ao entregador no RJ: nota da redação

O POVO opta por não divulgar a totalidade das cenas diante do impacto negativo causado pela imagem de um homem negro sendo chicoteado, algo que remete à escravidão e pode desencadear gatilhos em pessoas e expor as vítimas.

