Mulheres são presas tentando furtar 56 ovos de Páscoa no Rio de Janeiro; Veja vídeo

Três mulheres foram presas e três adolescentes foram apreendidas após tentar furtar 56 ovos de Páscoa e três pares de chinelo em um supermercado no Rio de Janeiro, na noite da última terça-feira, 4. O ato foi flagrado por câmeras de segurança do local.

O grupo foi abordado ao tentar sair do local sem pagar os itens, que estavam em bolsas de supermercado. Então, houve uma confusão com os seguranças da loja. Os vídeos do momento circulam nas redes sociais. O furto geraria um prejuízo de R$ 3.476,10.

O caso é investigado pelo 19° DP, no bairro Tijuca. As mulheres, que têm de 18 a 21 anos, foram presas em flagrante, enquanto as menores foram encaminhadas à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Na quinta-feira, 6, Luara Aguiar Martins de Melo, de 18 anos, Larissa Yanka Rodrigues da Silva, de 20, e Thaynara Miranda da Silva, de 21 anos, tiveram a prisão convertida em preventiva. De acordo com a juíza Daniele Lima Pires Barbosa, além do furto, foi considerado o crime de corrupção de menores.

"Não se pode ignorar que as indiciadas furtaram grande quantidade de mercadoria, que não são consideradas de primeira necessidade e que somadas atingiram valor substancial, o que incrementa a reprovabilidade dos fatos", escreveu a juíza.

Confira o vídeo

Mulheres presas no supermercado Guanabara, furtando 56 ovos de páscoa. Foram abordadas pelos seguranças. pic.twitter.com/AubsAXB14P — Luciano Giuseppe (@LucianoGiusepp4) April 8, 2023

