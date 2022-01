iFood prepara delivery com drones após liberação da Anac

Nessa sexta-feira, 21, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deu a primeira autorização para delivery (entrega em domicílio) de produtos com drone no Brasil, concedida à fabricante e operadora de drones Speedbird Aero, que tem parceria com o iFood. Agora, a empresa de aplicativo planeja expandir o uso da tecnologia para diversas cidades.

Segundo a Anac, a medida "permite que as entregas com drones se tornem uma realidade no País, para transportar alimentos e outros produtos". Os produtos levados pelos drones podem ter até 2,5kg em uma distância de 3km, incluíndo regiões urbanas.

Há dois anos, o iFood iniciou o projeto de uso de drones no delivery com testes de viabilidade em diferentes regiões. Em 2020, o primeiro certificado possibilitou voos experimentais no Shopping Iguatemi de Campinas (SP), com mais de 300 entregas de 20 restaurantes parceiros. Sergipe também recebeu o experimento no ano passado, sendo realizado um trajeto de 2,8 km atravessando o rio Sergipe, desde o Shopping RioMar Aracaju até o município Barra dos Coqueiros.

Apesar da expansão do uso da tecnologia, o modelo será tratado como complementar ao trabalho dos entregadores, o que significa que não será aplicado em ampla escala e volume comparado ao modelo de operação tradicional. No novo formato, o entregador pega o pedido que vem por drone no droneport, local para pouso das aeronaves, e leva até o cliente.

De acordo com o iFood, a entrega por drones será feita em territórios específicos, como em Sergipe, onde o drone atravessa um rio que conecta Aracaju a outro município.

