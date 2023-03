O animal, de acordo com o The New York Times, chegou, inclusive, a servir de inspiração para as criaturas da franquia "Aliens"

No ano passado, um grupo de cientistas publicou a descoberta do que relataram ser um tubarão-duende em uma praia grega no periódico Mediterranean Marine Science. A publicação, no entanto, gerou uma série de controvérsias envolvendo a apuração científica da descoberta e a possibilidade de que um brinquedo de plástico possa ter dado origem a toda a confusão.

O tubarão-duende é um peixe que, segundo o portal Fauna Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), habita águas profundas e é conhecido pela aparência peculiar, principalmente pelo focinho longo e achatado e a boca capaz de se projetar em direção à presa. O animal, de acordo com o The New York Times, chegou, inclusive, a servir de inspiração para as criaturas da franquia “Aliens”.

O artigo publicado na Mediterranean Marine Science dizia que o tubarão-duende teria sido encontrado em agosto de 2020 por um homem chamado Giannis Papadakis, que tirou uma foto do animal.

Dois anos depois, essa imagem chegou a um grupo de cientistas que publicou os registros alegando ser a primeira vez que o animal era encontrado no mar mediterrâneo.

Uma comunidade de pesquisadores, no entanto, apresentou uma série de dúvidas em relação ao estudo. "Ele é pequeno demais. Suas guelras não aparentam estar abertas", disse David Elbert, autor do livro Sharks of the World, ao The New York Times. "Não parece nada natural."

Ainda em 2022, ele e um grupo de pesquisadores de tubarão publicaram um outro artigo questionando a descoberta inicial, e, pouco depois, uma imagem de um tubarão-duende brinquedo começou a circular pelas redes sociais, o que aumentou ainda mais a desconfiança sobre o tema.

Nesta semana, os autores do artigo original se retrataram e admitiram que existem incertezas em torno da descoberta. Para Jurgen Pollerspock, pesquisador de tubarões e um dos autores do artigo que questionava a descoberta, disse também ao The New York Times que "na minha opinião, o problema e a responsabilidade cabe ao editor do periódico e aos revisores".



