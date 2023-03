Outro ataque de tubarão é registrado no Recife; é o segundo caso em dois dias

Pouco mais de 24 horas depois de um adolescente de 14 anos ter a perna amputada após ser mordido por um tubarão em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, mais um ataque foi registrado no mesmo bairro, no fim da manhã desta segunda-feira, 6, também envolvendo uma adolescente de 14 anos, que teria tido um dos braços dilacerados.

A jovem foi atacada também na Praia de Piedade, a aproximadamente um quilômetro do local do incidente com o garoto, na Igrejinha de Piedade. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife. E, de imediato, encaminhada ao bloco cirúrgico.

Segundo as primeiras informações, a adolescente estaria consciente ao dar entrada no HR. Mas, além do braço esquerdo, a vítima teria ferimentos no abdômen e nas pernas.

A adolescente mordida por um tubarão nesta segunda, 6, estava em uma área permitida para o banho de mar. O local teria uma proteção de corais e, por isso, o banho era liberado.

Segundo Jonas Albuquerque, pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e que também contribui com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), no trecho vale apenas a proibição para a prática de esportes e atividades náuticas, além de natação.

De acordo com informações do Cemit, desde 1992, quando se registrou o primeiro caso em Pernambuco, houve 76 ocorrências sendo 66 no continente e outras 10 na Ilha de Fernando de Noronha envolvendo tubarões no Estado.

Adolescente tem perna amputada

Novo ataque aconteceu um dia depois de um adolescente perder a perna após ser mordido por um tubarão. Nova vítima também teria 14 anos, segundo as primeiras informações





O incidente desta segunda, 6, aconteceu um dia depois de um adolescente de 14 anos ser mordido por um tubarão no fim da manhã do domingo, 5, em Piedade, no mesmo bairro, e ter a perna amputada. A informação foi confirmada nesta manhã pelo Hospital da Restauração (HR), onde o jovem está internado e ainda sem previsão de alta.

Segundo informações do hospital, a amputação da perna direita do adolescente foi necessária devido à gravidade das lesões e aconteceu ainda no domingo, durante procedimento cirúrgico a que ele foi submetido logo após o socorro.

Apesar da perda do membro, mordido na coxa, na altura acima do joelho, a vítima estaria com um quadro de saúde estável. Recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã desta segunda e agora estaria na enfermaria, sob os cuidados de uma equipe multiprofissional.

Os cuidados seriam necessários não só pelo estado de saúde do jovem, mas também devido à amputação. “Ele e a família estão sendo acompanhados pelas equipes de Serviço Social e Psicologia do hospital”, informa o HR por nota.

O adolescente foi levado para o HR, a maior unidade hospitalar do Nordeste, depois de socorrido pelo helicóptero do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) para a UTI SAMU.

Surfista é mordido por tubarão em Olinda



No dia 20 de fevereiro, em pleno Carnaval 2023, um surfista também foi mordido por um tubarão na Praia dos Milagres, em Olinda. André Sthwart Luiz Gomes da Silva, de 32 anos, foi ferido na perna, passou por cirurgia e está bem.

Em conversa com o JC, o jovem contou que costumava surfar na Praia de Del Chifre, apesar de a prática ser proibida no local. "Já frequentava aquela área e, quando cheguei, tinha vários amigos surfando. Foi tudo muito rápido. Menos de meia hora depois que entrei no mar, senti uma fisgada. Em seguida, gritei e empurrei o animal”, relatou.

