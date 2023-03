Coxinha é 31º comida de rua melhor avaliada do mundo, segundo TasteAtlas

O prato foi avaliado com 4.6 estrelas pelos usuários da plataforma, e ficou atrás do taco, kebab e pastel de nata

A coxinha foi considerada a 31ª comida de rua mais bem avaliada do mundo, de acordo com a plataforma de culinária TasteAtlas. O salgado popular entre os brasileiros também ficou em 62º lugar entre as comidas de rua mais populares.



O site elencou as 50 comidas de rua com melhores avaliações de usuários. Entre elas, o pastel de nata, de origem portuguesa, foi o detentor do primeiro lugar na lista, sendo considerado a comida de rua mais bem avaliada do mundo.

Apesar de ser primeiro lugar para muitos brasileiros, a coxinha, prato originalmente paulista, ficou atrás de outras comidas famosas como tacos, baozi, gyros e kebab e recebeu 4.6 estrelas entre as avaliações consideradas pelo TasteAtlas na elaboração do ranking.

Enquanto países como México, Grécia e Índia, tiveram múltiplos pratos entre os elencados pela plataforma, a coxinha foi a única representante da comida brasileira a pontuar entre as 50 melhores.