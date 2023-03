Celular esquenta e solta fumaça em bolso de estudante no DF

O celular de uma estudante esquentou e começou a soltar fumaça no meio do turno escolar, em uma instituição de ensino pública no Distrito Federal. As imagens, gravadas na escola, em Ceilândia, foram gravadas pelos colegas da estudante e publicadas nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver o aparelho celular desmontado e soltando muita fumaça. Tentando impedir que a situação piorasse, alguns alunos jogam água no eletrônico, que mesmo assim não arrefece e continua quente.

Ninguém se feriu no incidente e os alunos podem ser ouvidos no vídeo rindo da situação, que parece chocante. A bateria exposta do aparelho pode ter sido a fonte do superaquecimento e consequente liberação de fumaça.

