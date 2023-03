Homem tenta abrir porta de avião em voo e ameaça passageiros; vídeo

O homem, identificado como Francisco Severo Torres, de 33 anos, ainda agrediu um comissário de bordo com uma colher. Saiba como aconteceu e veja vídeo

O que era para ser só mais uma rotina de voo tranquila para os passageiros e tripulantes da United Airlines virou um momento tenso. Isso porque um homem que estava viajando na aeronave foi acusado de tentar matar os passageiros e tripulantes do voo após querer abrir a porta de emergência.

O caso aconteceu no último domingo, 5, durante o voo que vinha de de Los Angeles com destino a Boston. O homem, identificado como Francisco Severo Torres, de 33 anos, ainda agrediu um comissário de bordo com uma colher quebrada.

Ainda de acordo com relatos dos funcionários, o norte-americano havia mexido na trava de segurança da porta da saída de emergência e por isso notificaram ao piloto que o passageiro era uma ameaça e pediram para que um pouso de emergência fosse realizado.

Homem agrediu dois funcionários antes de ser preso

Francisco foi detido assim que o avião pousou no Aeroporto Internacional Boston Logan. De acordo com testemunhas, um tumulto foi formado dentro da aeronave no momento em que alguns comissários verificavam a porta que o suspeito teria tentado abrir.

Segundo relatos, Francisco havia se jogado em direção a um dos comissários com uma colher de metal quebrada, desferindo três golpes no pescoço.

É possível ouvir em vídeo que circula nas redes sociais o momento que Francisco ameaça matar todos que estão a bordo.. Também é possível ver seis passageiros em cima de Torres tentando contê-lo.

Veja vídeo do voo em que homem tentou abrir porta do avião



Arma utilizada teria sido feita no banheiro do avião

Segundo o portal de notícias WCVB, o homem disse aos investigadores que entrou no banheiro do avião e quebrou a colher ao meio para fazer a arma.

Além disso, Torres foi até a cozinha, desarmou a porta e tentou abri-la, mas sem sucesso. Francisco admite saber que, se abrisse a porta, muitas pessoas morreriam.

