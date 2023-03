Vídeo mostra enviado de Bolsonaro tentando pegar joias apreendidas pela Receita

Um vídeo do sistema de segurança da Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos (SP) mostra o momento em que o sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva, enviado do então presidente Jair Bolsonaro (PL), tenta recuperar as joias apreendido pela Receita.

O sargento Jairo, no vídeo, mostra o celular onde tem um ofício enviado pelo tenente-coronel Mauro Cid, braço-direito de Bolsonaro, ao chefe da Receita Federal, Julio Cesar Vieira Gomes. As informações e o vídeo foram divulgados pelo blog da Andréia Sadi, nesta quarta-feira, 8.

Os vídeos datam do dia 28 de dezembro de 2022, um dia antes do ex-presidente viajar para os Estados Unidos, onde está até hoje. As joias foram apreendidas em 26 de outubro de 2021.

O vídeo está dividido em cinco trechos de conversa, que ainda estão sendo atualizados. No primeiro trecho, o sargento Jairo mostra o ofício de Mauro Cid, braço-direito do então presidente, ao chefe da Receita, Julio Cesar Vieira Gomes.

Já no segundo trecho, Jairo liga para Mauro Cid e explica que está na Alfândega naquele momento. O sargento tenta passar o telefone para o auditor da Receita, que faz sinal de 'não' com o dedo e recusa falar com Cid.

No terceiro trecho, Julio Cesar tenta explicar que, para receber os itens, é necessário um Ato de Destinação de Mercadoria (ADM). Em resposta, o sargento diz que está "na correria" e que o caso é de "urgência". No quarto trecho, Jairo diz que a retirada das joias é uma questão de burocracia e "faz parte da passagem", se referindo a troca de governo de Bolsonaro para Lula. "Não pode ter nada do antigo para o próximo".

No quinto e último trecho, Jairo diz que o ADM está sendo providenciado e que outro agente da Receita está ciente da ação. Ele pede para Julio Cesar ligar para esse outro funcionário, mas o auditor nega pedido.

Confira trechos da conversa:

Vídeo 1

Jairo: Opa! Como vai?

Auditor: Como vai, tudo bom?

Jairo: Boa tarde, desculpa incomodar.

Auditor: Nada! tudo bom?

Jairo: (se apresenta) Jairo, como vai?

Auditor: Prazer.

Jairo: Deixa eu pegar aqui no celular...em cima da hora, correria!

Auditor: Então, não tá...não sei...deixa eu dar uma olhada

Jairo: (aponta para o celular e entrega para o auditor): Achei que entraram em contato.

Auditor: (com o cel do Jairo na mão, lendo) Ao senhor Julio Cesar (...)

Vídeo 2

Jairo: Coronel, eu to aqui na alfândega aqui já. Estou falando com o supervisor deles aqui. Quer falar com ele? Ele falou que não está ciente aqui do que se trata. Posso passar aqui para ele?

Auditor: eu não posso falar no celular.

Vídeo 3

Auditor: Entendeu? Existe uma necessária para essa incorporação aí, que é o ADM.

Jairo: É que tô na correria, cara. Passagem de comando, como se diz, né, um entrando, outro saindo

Auditor: Você não mora em Brasília? Chegou agora de Brasília?

Jairo: Tô chegando agora. Vim direto para cá.

Auditor: Então assim, esse ADM - que seria para incorporação - seria necessário, não tem. Não tenho conhecimento também dessa liberação. Não sei onde estaria, talvez no cofre, mas eu não tenho acesso, então... Não sei se teve algum atropelo, assessoria, alguma coisa muito de urgência...

Jairo: Não, é de urgência, com certeza.

Vídeo 4

Auditor: Mas o clima lá está tranquilo?

Jairo: O clima em Brasília está sempre tranquilo, cara, por incrível que pareça. Assim, tá pegando fogo no Brasil todo, ahhhh, lá está tranquilo.

Auditor: Está tranquilo? Não tem erro, nada que...

Jairo: Não. Tudo correndo normal. Assim, lá fora o pessoal gritando e a gente fazendo o que tem que fazer, passagem normal. Tanto que isso aqui faz parte da passagem, não pode ter nada do antigo para o próximo. Tem que tirar tudo, tem que levar. Não pode, é burocrático, é burocracia.

Vídeo 5

Jairo: Alô... Ele falou que não pode atender o celular, mesmo que ele quisesse não poderia liberar, porque não tem um...

Auditor: Um ADM, ADM

Jairo: Um ADM

(...)

Jairo: Ele falou para o senhor ligar para o Fabiano, o Fabiano está ciente. A ADM já está sendo feita e ele vai assinar daqui a pouquinho. E tu conhece: é em cima da hora mesmo.

(...)

Jairo: A AM está sendo providenciada já

Auditor: Aham

Jairo: Está sendo providenciada a ADM. Ele falou que ele via assinar

Auditor: Então vamos aguardar. Essa ADM se ela for providenciada e ele mandar. Eu não vou ligar para o (diz o nome de outro funcionário da Receita) porque, assim, eu não tenho acesso direto ao (diz o nome novamente). (Diz o nome mais uma vez) Está na superintendência. Ele não é da alfândega aqui de Guarulhos. Entendeu? Ele tá como superintendente-adjunto de aduana lá na superintendência, com isso ele ficou como delegado aqui muito tempo. Então vamos aguardar.

As joias de Michelle Bolsonaro

As joias, avaliadas em R$ 16,5 milhões, seriam um presente para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, porém ela afirmou que foi “a última a saber” sobre o envio de joias pelo governo da Arábia Saudita, em 2021. O caso vem repercutindo desde sexta-feira, 3, quando o jornal O Estado de S.Paulo publicou as informações.

As peças foram dadas à comitiva brasileira durante uma viagem ao Oriente Médio, em 2021, feita por alguns participantes do Governo de Jair Bolsonaro (PL).

No mesmo dia em que a reportagem d’O Estado saiu, o ex-ministro Bento Albuquerque, que viajou ao Oriente Médio em outubro daquele ano, admitiu que trouxe joias para Michelle e um relógio, também de diamante, para Bolsonaro.

Porém, Albuquerque afirmou que era um pacote fechado e não sabia o que tinha dentro. "Nenhum de nós sabia o que eram aquelas caixas", disse. Albuquerque foi ao local representar o governo brasileiro na reunião de cúpula "Iniciativa Verde do Oriente Médio", realizada na capital daquele país.

As joias foram encontradas dentro da mochila de Marcos André Soeiro, militar e assessor de Bento na época. Os fiscais se depararam com a escultura de um cavalo de aproximadamente 30 centímetros, dourada, com as patas quebradas.

Dentro dela, encontraram, ainda, o estojo com as jóias trazidas para Michelle, acompanhadas de um certificado de autenticidade da marca Chopard.

