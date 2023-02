Turquia mantém tarefas de resgate em apenas duas províncias

A Turquia concluiu as operações de resgate após o terremoto, mantendo os dispositivos apenas nas duas províncias mais atingidas pelo terremoto que deixou dezenas de milhares de mortos, informou neste domingo a Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres (AFAD).

"Em muitas de nossas províncias, as buscas e resgates foram concluídos. O trabalho continua nas províncias de Kahramanmaras e Hatay", disse o diretor da agência, Yunus Sezer, a repórteres em Ancara.

O terremoto que abalou a região em 6 de fevereiro, de magnitude 7,8 e cujo epicentro se deu em Kahramanmaras, deixou mais de 40 mil mortos na Turquia e na vizinha Síria, segundo o último balanço divulgado neste domingo pela AFAD.

Nenhum sobrevivente foi encontrado nas ruínas por mais de 24 horas.

No sábado, 296 horas após o terremoto, um casal foi resgatado em Antakya, capital da província de Hatay.

Nos últimos três dias, sete pessoas foram retiradas com vida dos escombros, todas em Antakya, incluindo o filho do casal, que morreu logo após ser resgatado.

Na província de Kahramanmaras, onde foi localizado o epicentro do terremoto, as chances de sobrevivência pareciam menores do que em Hatay devido ao frio, que chegou a -15°C à noite em áreas nevadas como Elbistan, descobriram as equipes da AFP.

O vice-presidente turco, Fuat Oktay, informou, por sua vez, que 105.000 edifícios desabaram ou foram seriamente danificados, portanto serão destruídos.

Desde a catástrofe, mais de 6.000 tremores secundários foram registrados, incluindo um de magnitude 6,6 e quarenta de intensidade entre 5 e 6, segundo a agência de socorro.

Numa mensagem publicada no Twitter, a AFAD pediu às vítimas que não tentassem entrar nas casas danificadas para recuperar bens, "nem por pouco tempo".

Ele também anunciou que já foram abertos "pedidos de auxílio-moradia" para aqueles que perderam suas casas.

As autoridades não informaram o número de pessoas que ficaram desabrigadas após o terremoto.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse na terça-feira que mais de 2 milhões de pessoas saíram das províncias afetadas por seus próprios meios.

