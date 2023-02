Primeiro Carnaval pós-pandemia é marcado por dancinhas do TikTok

Os volteios com os braços e os giros de cintura e pernas não deixam qualquer dúvida: este é o Carnaval das dancinhas do TikTok.



Plataforma de vídeos curtos, a rede se tornou o canal ideal para emplacar sucessos da folia, que ganham as ruas nessa nova gramática corporal.



Aquele tradicional “dois pra lá e dois pra cá” de canções de antigamente está aposentado. A onda agora envolve uma série de movimentos coordenados com precisão de ginasta olímpica.



Do Paracuru ao Porto das Dunas, do Icaraí à Mocinha, os grupos se reúnem para performar, juntos, o que aprenderam antes, de frente para a câmera do celular.



Da mesma forma, os hits da festa são também as músicas que estão viralizando no TikTok, a exemplo de “Zona de Perigo”, de Léo Santana.



Mais estourada do Carnaval, ela explodiu na rede social em janeiro. De lá para cá, foi progressivamente assumindo as paradas de sucesso até virar a música-chiclete da hora.



Até este domingo, 19, “Zona de Perigo” encabeçava listas de reproduções não apenas no Spotify, mas também no Deezer, no YouTube Music e no próprio TikTok, onde segue na liderança desde janeiro, imbatível.



