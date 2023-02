Em tom de desabafo, Whinderson Nunes revela que não consegue mais se apaixonar

Solteiro desde agosto do ano passado, o humorista Whinderson Nunes revelou nas redes sociais que não consegue mais se apaixonar. Em tom de desabafo, ele comentou sobre o assunto em uma publicação do influenciador digital Júnior Caldeirão, cujo namorado foi alvo de ataques racistas e homofóbicos nas redes sociais.

Sem citar relacionamentos anteriores, Whinderson escreveu:

“Amigo, jamais querendo comparar, mas é por isso que não consigo mais me apaixonar. É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho, mas você já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas, parece que de uma hora para outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço”.

O comentário prosseguiu com o humorista felicitando o casal e desejando que os dois superem o momento difícil.

"Eu desejo ao Alessandro muito amor e entendimento de Deus, que isso um dia seja só uma história pra contar, se ele precisar de alguém para conversar, ou até mesmo você quiser conversar, é só me chamar! Um abraço, Deus abençoe vocês”, completou.

O último relacionamento do humorista foi com a modelo Marina Lina. Eles terminaram em agosto de 2022. Desde então, Whinderson não assumiu um novo namoro. Antes ele era casado com a cantora Luiza Sonza. A separação foi anunciada em abril de 2020 em meio a polêmicas nas redes sociais sobre uma suposta traição de Sonza.

