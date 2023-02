K-pop: grupo feminino Momoland anuncia disband após sete anos

Estreando no k-pop em 2016, o Momoland anunciou nesta terça-feira, 14, que irá encerrar as atividades em grupo

Nem só de boas notícias se vive o K-pop. Nesta terça-feira, 14, o Momoland anunciou que irá encerrar as atividades e pegou os fãs de surpresa. Juntas desde 2016, quando debutaram como idols, o grupo feminino era formado por Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin, e Nancy. A informação sobre o disband foi divulgada pelas próprias integrantes em suas redes sociais.

“Depois de uma discussão longa e profunda, nós seis membros decidimos apoiar uns aos outros para ter um grande novo começo daqui para frente. Mesmo que tenhamos decidido trilhar nossos próprios caminhos rumo aos nossos sonhos, nós Momoland sempre seremos uma equipe”, declararam as artistas, em cartas escritas à mão em inglês e coreano.

A última atualização do grupo sul-coreano foi em 2022, com o single “Yummy Yummy Love”, parceria com a cantora Natti Natasha. Momoland ganhou reconhecimento no k-pop com o hit “BBoom BBoom”, alcançando mais de 593 milhões de visualizações no Youtube.

Formado inicialmente por nove integrantes, Yeonwoo e Taeha deixaram o grupo em 2019, enquanto Daisy anunciou sua saída em maio de 2020. Nas redes sociais, os Merries - nome dado aos fãs de Momoland - demonstraram apoio às integrantes.

“É claro que iremos apoiar qualquer que seja sua decisão! Eu espero que vocês estejam bem agora que saíram da MLD [empresa sul-coreana que agenciava o grupo], porque eles eram muito ruins e nós sabemos que vocês terão oportunidades melhores”, comentou um fã na publicação de Hyebin, a líder do Momoland.

