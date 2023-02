Morre cineasta Djalma Limongi Batista, pioneiro no cinema LGBTQIA+

O cineasta e professor Djalma Limongi Batista morreu nesta terça-feira, 14 de fevereiro. Nascido em Manaus, ficou conhecido pelos filmes "Asa Branca: Um Sonho Brasileiro" (1981), "Brasa Adormecida" (1986) e "Bocage: O Triunfo do Amor" (1998). A informação da morte foi confirmada por um amigo próximo ao cineasta.

Batista estreou no cinema em 1968 com o curta "Um Clássico, Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora", sendo um dos primeiros filmes brasileiros a retratar um relacionamento homossexual nas telonas. Com a obra, o cineasta ganhou prêmios de Melhor Filme, Direção e Roteiro no Festival de Curtas do Jornal do Brasil.

“Asa Branca: Um Sonho Brasileiro” foi seu primeiro longa, tendo sido protagonizado por Edson Celulari. A produção conquistou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator no Festival de Cinema de Gramado. Também foi premiado no Festival de Brasília e ganhou o Prêmio Air France de Cinema nas categorias Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Ator.

O último filme lançado pelo diretor foi "Bocage: O Triunfo do Amor", uma adaptação dos poemas do português Manuel Maria du Bocage.

