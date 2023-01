Gastos de Bolsonaro com cartão corporativo podem ter sido quase o triplo do valor divulgado

Planilhas que se tornaram públicas no dia 6 de janeiro indicam que foram gastos R$ 27,6 milhões no período analisado. Porém, no Portal da Transparência do Governo Federal essa quantia passa de R$ 75 milhões nesses quatro anos

O novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou, na última semana, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembolsou R$ 27,6 milhões em cartão corporativo entre 2019 e 2022. No entanto, de acordo com o UOL, o gasto pode ser ainda maior, chegando a quase o triplo do que foi divulgado.

Segundo portal de notícias, as planilhas que se tornaram públicas no dia 6 de janeiro indicam que foram gastos R$ 27,6 milhões no período analisado. Porém, no Portal da Transparência do Governo Federal essa quantia passa de R$ 75 milhões nesses quatro anos.

Há ainda outras inconsistências entre esses dados. Por exemplo, as planilhas divulgadas indicam que os gastos do ex-mandatário com cartão corporativo em 2022 foram de R$ 4,9 milhões. No portal, contudo, essa quantia é de "R$ 22,8 milhões para o mesmo período".

Em entrevista ao UOL, o jornalista Luiz Fernando Toledo, cofundador da "Fiquem Sabendo", agência de dados públicos especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI) e que solicitou as planilhas, destacou que documentos apresentam dados incompletos.

Representante também frisou que eles não especificam se valores foram usados apenas pelo presidente.

