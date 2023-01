Bruno Gagliasso chama Bolsonaro de "Bozo": "Foi mais forte do que eu"

O ator Bruno Gagliasso chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de "Bozo" durante sua participação no programa Encontro, da TV Globo, nesta terça-feira, 17, e foi parar no topo dos assuntos mais comentados do Twitter por conta da fala.

Gagliasso, para se justificar, afirmou: "Foi mais forte do que eu”. “Engraçado falar disso porque a gente filmou há muito tempo. Ele passou por quatro governos já: Dilma, depois Temer, depois do Temer, o…”, gaguejou. “Não sei nem como é que eu chamo, não consigo chamar”, emendou.

A apresentadora do programa, Patrícia Poeta, chegou a falar "Bolsonaro", mas o ator prosseguiu falando "Bozo". O apresentador Manoel Soares riu do momento. Bruno citou os presidentes da República ao falar do projeto do filme Marighella, que homenageia o político e guerrilheiro comunista contra a ditadura militar brasileira.

Bruno Gagliasso chamando o Bolsonaro de Bozo ao vivo no #Encontro pic.twitter.com/r5794HHQHB — Pop Updates (@sitepopupdates) January 17, 2023

