Criança morre em deslizamento de terra no Espírito Santo

Uma criança morreu soterrada em um deslizamento de terra na cidade de Ibitirama, no Espírito Santo, na noite de ontem (21). A informação foi divulgada pela Defesa Civil do estado hoje (22). O incidente ocorreu no distrito de Santa Marta, que foi afetado por fortes chuvas.

De acordo com a Defesa Civil, o deslizamento atingiu duas casas. Em uma delas, a família foi soterrada, mas a criança não resistiu. O Rio Itapemirim também encheu e inundou algumas ruas da cidade de Ibitirama.

Em Colatina, alguns imóveis desabaram, mas sem vítimas. Mais de 1.600 pessoas estão fora de suas casas por causa das chuvas em todo o estado. Os municípios com mais desabrigados e desalojados são Mimoso do Sul, São Mateus e Nova Venécia.