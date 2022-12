Ano Novo: 5 aplicativos de mensagens prontas para compartilhar com amigos na virada

O POVO preparou uma lista de apps para compartilhar com família e amigos no Ano Novo

Para celebrar a chegada do novo ano, muitas pessoas têm a tradição de enviar mensagens desejando boas energias para amigos e familiares. O que antes eram cartões natalinos de boas festas, hoje são áudios, vídeos, fotos e figurinhas enviadas via redes sociais.

Pensando nisso, O POVO listou cinco aplicativos com frases para desejar um Feliz 2023 de forma personalizada e prática.

1 - Datas Festivas do Calendário (Android)

Com mais de mil opções de imagens para várias datas comemorativas do ano, o aplicativo oferece vasta diversidade de fotos para compartilhar nas redes sociais no Réveillon. Para isso, basta procurar no menu principal a categoria “Ano Novo”.

2 - Bom dia, Boa tarde e Boa noite (iOS e Android)

De fácil acesso, para navegar por este app basta escolher a seção desejada na página inicial e selecionar o cartão com o texto ilustrado por imagens que preferir enviar para as pessoas queridas na virada do ano.

3 - Mensagens Prontas (iOS)

Que tal celebrar o Ano Novo compartilhando um belo texto com aqueles que ama? Neste aplicativo, na categoria “Ano Novo”, o usuário pode escolher quantas mensagens quiser entre as centenas de textos prontos disponíveis entre as opções. Além disso, é possível personalizar a mensagem com fundos, cores e fontes.

4 - Feliz Ano Novo 2023 (Android)

Para os amantes de figurinhas de WhatsApp, este é o aplicativo ideal. Com ele, é possível mandar mensagens de texto junto com figurinhas no chat. Ao todo, nove pacotes diferentes de stickers são disponibilizados pelo app.

5 - Áudio Mensagens Prontas Grátis - Emocionar é Amar (Android)

Imagina receber um lindo áudio desejando prosperidade para o novo ano que irá chegar? Com esse aplicativo, é possível escolher entre as centenas de gravações de vozes femininas e masculinas e com temas variados.

