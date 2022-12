RJ: Funcionária idosa urina na calça após não ter permissão para ir ao banheiro

Uma funcionária idosa, de 69 anos, urinou na calça enquanto trabalhava no caixa de um supermercado Assaí Atacadista, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no dia 3 de dezembro e foi divulgado nesta quarta-feira, 14, pelo Sindicato dos Comerciários (SECRJ). A mulher não teria recebido uma rendição para ser substituída por outro funcionário e, por isso, não conseguiu ir ao banheiro.

O caso aconteceu em uma unidade localizada no bairro da Tijuca. Logo após o acontecido, a idosa pediu que um cliente filmasse a cena. Segundo a funcionária, ela teria pedido várias vezes para ser rendida para ir ao banheiro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver a mulher mostrando o estado que ficou após não conseguir segurar a urina.

No registro, a mulher, nervosa com a situação, sinaliza que a situação é um descaso da empresa com a funcionária. “Me mijei todinha, pode olhar. Falta de consideração com a funcionária”, disse a mulher em vídeo.



Confira o vídeo:

Em resposta à repercussão, o atacadista Assaí lançou uma nota afirmando que os funcionários mantêm um processo para pausas e que qualquer irregularidade é imediatamente corrigida. A empresa ainda pontuou que a situação está sendo apurada para que as devidas providências sejam tomadas.

