Incomodada com barulho, idosa de 72 anos desliga oxigênio de leito vizinho em hospital na Alemanha

Uma mulher desligou por duas vezes o aparelho de oxigênio de paciente que estava no leito . O motivo? Ela estava incomodada com o barulho emitido pelo aparelho

Incomodada com o barulho emitido pela máquina, uma mulher de 72 anos desligou o aparelho de oxigênio de um paciente que se encontrava no leito ao lado do seu em um hospital alemão. Mesmo após ser alertada pela equipe médica sobre a importância do aparelho para a sobrevivência do homem, a idosa desligou uma segunda vez.

Sem o funcionamento do aparelho de oxigênio pela segunda vez, o paciente de 79 anos que não teve precisou que os médicos realizassem manobras de ressuscitação. Segundo divulgou o jornal alemão Ruhr Nachrichten a mulher sobreviveu, mas teve que passar um tempo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Após desligar o aparelho mesmo sendo alertada do risco de vida do outro paciente, a idosa acabou presa acusada de tentativa de homicídio culposo. O caso inusitado aconteceu na cidade de Mannheim na Alemanha no final do mês de novembro, mas só passou a repercutir na imprensa internacional essa semana.



