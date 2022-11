Idosa arremessada após ser atingida por carro em Juazeiro sofre fraturas

Uma idosa de 74 anos foi arremessada ao ser atingida por um carro em acidente de trânsito ocorrido no bairro São José, em Juazeiro do Norte (Cariri Cearense). Apesar da violência da colisão, a vítima sobreviveu, tendo sofrido algumas fraturas. O caso ocorreu na manhã de sexta-feira, 4.

Câmeras de vigilância registraram o momento do acidente. As imagens mostram que um carro tentava fazer uma conversão à direita quando é atingido por um caminhão. Com o impacto, o carro é jogado em direção à calçada, onde estava a senhora. Atingida, ela é jogada contra um outro carro que estava estacionado.

Abaixo o vídeo da colisão. As imagens são fortes:

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros do Ceará foi acionada para prestar os primeiros socorros à idosa. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a levou a uma unidade hospitalar. A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte abriu inquérito para investigar as responsabilidades da colisão.

