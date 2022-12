Primata foge de autoridade ambiental no Piauí; caso relembra "Macaco Chico"

Um primata, da espécie macaco-prego, foi flagrado lavando uma panela, "batendo" roupa e afiando uma faca no interior do Piauí. Os vídeos foram registrados nesta quarta-feira, 7, em uma casa de sítio na região rural do município de Aroazes.

Além dos afazeres domésticos, o macaco também aparece abraçando e recebendo carinho das pessoas.

A dona da casa em que o animal está alocado, Cristiane Braz, responsável por fazer as gravações, disse ao G1 Piauí que o macaco já "arrancou telhas e fez muita bagunça", mas, mesmo assim, nutre um afeto por ele.

Segundo a moradora do sítio, Geovania Monteiro, o macaco é dócil e está sempre próximo das pessoas. Na última semana, ele chegou a ser capturado, mas conseguiu correr no momento de transferência para uma gaiola de transporte.

"Parece que ele reconhece o uniforme, o colete verde que os servidores da Secretaria de Meio Ambiente de Aroazes usa. Assim que os viu chegando, ficou agitado e fugiu", conta Geovania.

A autoridade ambiental deve retornar assim que o macaco for novamente capturado pelos moradores, mas sem usar o uniforme ou os carros de vigilância.



Suposto "Macaco Chico"

As características deste macaquinho se assemelham às de "Chico", primata que surgiu na cidade de Corrente, sul do Piauí, em junho deste ano.

Chico destelhava casas e roubava biscoitos (Foto: Reprodução)



Outro fator que chama a atenção dos servidores é a região onde ele surgiu, sendo a mesma onde o animal tinha sido solto. No entanto, ainda não há conformação por parte do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ibama).

