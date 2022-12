SP: Recenseadora do IBGE sofre tentativa de estupro durante entrevista do Censo

Uma recenseadora de 29 anos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), durante expediente de entrevistas a candidatos do Censo Demográfico 2022, denunciou ter sido assediada sexualmente por um homem de 47 anos. Aílton Bastos Reis foi preso em flagrante por tentativa de estupro. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, 7, em casa localizada no Parque Paraíso, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

De acordo com a denúncia, o suspeito tentou agarrá-la e arrastá-la para dentro da residência, falando, à mulher, palavras de baixo calão, e, na sequência, a empurrou.



Em entrevista à Record TV, a vítima revelou que pediu calma e afirmou que voltaria para fora da casa pois não tinha pegado suas coisas. Ela percebeu que o homem estava alterado e fugiu por quase cinco quarteirões, quando encontrou um amigo e foi com ele até a delegacia local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a guarda-civil que acompanhou o caso, o suspeito estava com a fala estranha, aparentemente por uso de drogas ou álcool. A delegacia de Itapecerica da Serra registrou a ocorrência e determinou a prisão em flagrante do suspeito.

O IBGE divulgou, em nota, que a agente está bem e "recebendo todo o suporte necessário da equipe do Censo". O instituto também pontuou que ela seguirá trabalhando, porém, será remanejada para outra área.

Sobre o assunto Justiça confirma prisão perpétua para autor de ataque a trem na França em 2015

Câmara amplia tempo de prisão para crimes de injúria racial

Tags