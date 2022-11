Youtube desativa canal de Monark por motivos jurídicos

O youtuber Monark, Bruno Monteiro Aiub, teve seu canal desativado no Youtube. Ele recebeu a notícia ao vivo enquanto entrevistava Arthur do Val, ex-deputado de São Paulo, na noite de terça-feira, 8.

O apresentador de podcast estava entrevistando Arthur quando alguém, que não aparece na câmera, informa que seu canal não está mais disponível para acesso.

Print da tela de aviso de que o canal do Monark está indisponível (Foto: reprodução Youtube)



Logo após receber a informação, Monark diz saber o porquê de seu canal ter sido desativado. "Isso é por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente", falou o influencer.

“Com certeza é por isso”, afirmou o ex-deputado, concordando com o bloqueio e afirmando que a divulgação foi um crime contra a democracia.

Durante a madrugada, Monark utilizou seu twitter para dizer que foi censurado:



Não foi o YouTube que censurou meu canal, foi o judiciário, isso se chama censura estatal, não tem outro nome. É censura sim e é errado. Se você ta defendendo isso só porque não gosta de mim, você simplesmente está entregando a SUA liberdade e SEUS direitos motivado pelo ódio. pic.twitter.com/jsbuLT6lLl — Monark (@monark) November 9, 2022

Protagonistas de polêmicas recentes



Os dois personagens já foram protagonistas de polêmicas recentes. Arthur do Val renunciou seu mandato de deputado em abril deste ano, após proferir frases sexistas sobre as mulheres refugiadas da Ucrânia.

Já a polêmica mais recente do Monark aconteceu em fevereiro deste ano, após ele defender a criação de um partido nazista no Brasil. A fala do influencer rapidamente repercutiu negativamente e recebeu inúmeras críticas.

O caso ganhou proporção a ponto de abrir um inquérito pela Polícia Civil para apurar se houve apologia ao nazismo e discriminação contra judeus por parte do Monark e os responsáveis pelo podcast.

Em vídeo-resposta, o influencer disse que estava bêbado naquele momento. Em depoimento dado ao 78º DP, na Consolação, o apresentador mudou sua versão da história e disse ter "conhecimento superficial" sobre o nazismo.