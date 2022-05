Rodrigo Mussi fala pela primeira vez após acidente de carro: "Uma nova vida"

Em carta escrita de próprio punho no seu perfil do Instagram, o ex-BBB disse que ainda está "assimilando tudo"

Três semanas após receber alta hospitalar, ex-BBB Rodrigo Mussi falou publicamente pela primeira vez sobre o grave acidente de carro que sofreu no final de março. Ele publicou neste domingo, 15, em seu perfil no Instagram, uma carta escrita a próprio punho.

"Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado, Deus, por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias", diz a introdução do texto.

Mussi completa o depoimento relacionando o fato de ter sobrevivido ao acidente a uma nova data de aniversário. "Agora eu faço aniversário 2 vezes por ano. Lembrem-se somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta", completou, acrescentando no fim da carta a sua assinatura e a data em que o bilhete foi escrito.

Após a saída de Mussi do hospital, no dia 28 de abril, o irmão dele, Diego Mussi, havia afirmado que o ex-brother prefere se manter ausente das redes sociais durante o tratamento pós-alta médica. "Ele está bem e, apesar de sentir falta dos fãs, prefere se resguardar e não aparecer por enquanto, estando 100% focado na sua reabilitação”, disse Diogo.

Relembre a trajetória de Rodrigo Mussi

O início da vida de Mussi foi conturbado. O paulista, natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi expulso da casa da mãe aos 12 anos de idade. Só lhe restou a alternativa de morar com o pai, mas aos 18 anos, ele foi novamente expulso de casa. Tendo que se virar sozinho, o influenciador começou um estágio em um banco e com o dinheiro alugou sua própria casa e financiou a faculdade.

Aos 21 anos, tornou-se o gerente de banco mais novo do Brasil. Enquanto sua vida profissional decolava, na vida pessoal ainda havia problemas do passado a serem resolvidos. Quando a relação dele com o pai, que foi conturbada durante o período que viveram juntos, se estabilizava, Mussi viu seu parente próximo morrer em um acidente de carro.

"Ele começou a se reaproximar e me chamou para sair, me pediu desculpas, o que me pegou de surpresa. Nesse dia, resolvi segui-lo de carro até em casa. Vi ele bater, saí correndo, mas morreu no meu colo", disse o ex-BBB em entrevista ao Gshow.

Após a morte do pai, o modelo se mudou para a Austrália para estudar marketing e lá trabalhou como pedreiro, lavador de louça, bartender e chegou até mesmo a se casar com uma brasileira, se divorciando dois anos depois.

Participação no Big Brother Brasil

Rodrigo Mussi participou do BBB 22, sendo o segundo eliminado da edição. Desde o anúncio de sua participação, o brother chamou a atenção pela postura destemida, que se mostrou presente durante a breve passagem dele pelo reality. Mussi ficou conhecido por ter sede de jogo em uma edição marcada pelas relações apaziguadas e descompromissadas.

O modelo foi eliminado com 48,45% dos votos em um paredão que disputou entre as pipocas Jessi e Natália. Um dos pontos altos da participação de Mussi no programa foi o uso do termo pejorativo 'traveco', em uma conversa com Vinícius e Maria no quarto Lollipop. O gerente de contas se sentiu mal pela expressão e foi conversar com a camarote Linn da Quebrada, uma pessoa travesti, sobre o ocorrido.

Com informações da Agência Estado

