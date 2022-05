Arthur Aguiar pede ajuda aos seguidores para buscar parcerias musicais

Dedicado à carreira musical, o vencedor do BBB 22 dividiu com os fãs a missão de enviar as músicas dele para possíveis colaboradores musicais

Após vencer o Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar está focando na carreira musical e tem buscado parcerias musicais para suas novas músicas. O ator pediu ajuda, em postagem nas redes sociais, a seus seguidores para achar novos colaboradores. Arthur sugeriu que os fãs mandassem suas novas músicas para outros artistas, fortalecendo a busca pelo "feat perfeito".

"Seguinte, estou com meu parceiro aqui, meu amigo, Dan Ferreira, que já é meu parceiro de composição, é um cantor fora da curva, que em breve vocês vão conhecer. Ele está lançando a carreira dele", disse Arthur durante um passeio de barco que divulgou no Instagram.

Arthur continuou: "A gente vai mostrar duas músicas nossas, composições nossas, e eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão escutar, a gente vai tocar uma, e aí você pega essa música, envia para o artista que você acha que deveria gravar essa música comigo, fazer um feat comigo. Mas manda muito, manda muito para o artista que você acredita".

Por fim, completou: "Gente, é o seguinte: pega essa música, pega esse story, vai aqui no aviãozinho e encaminha para o artista que você acha que pode fazer um feat comigo e posta este story e marca o artista também. Marca muito", reforçou.

O artista tem lidado com a rejeição por parte do público e de alguns ex-colegas de confinamento. O ator falou obre o assunto e reclamou da falta de respeito de alguns dos ex-integrantes do BBB 22."Falta respeito mesmo com a pessoa, sabe? Cara, o jogo acabou, não fui eu que escolhi ganhar. É importante a gente saber perder e reconhecer a vitória do outro", disse em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo, 1º de maio.

Durante o programa, Arthur e sua esposa, Maíra Cardi, explicaram como ele lida com os julgamentos. "O Arthur tem uma história muito forte com rejeição desde a infância, e toda vez que se sente atacado, ele entra nesse casulo, que foi o que aconteceu com ele lá dentro do jogo", disse a esposa do ator.

"É a rejeição, o abandono, o julgamento sem você ter feito nada. A minha mãe hoje é muito mais presente. Eu entendo o que ela tinha que trabalhar para caramba... E fiquei 18 anos sem ver meu pai. Ele e minha mãe tiveram uma briga e, 18 anos depois, eu me reencontro com ele, convivo com ele dois anos e ele morre. Aí as pessoas acabam me julgando de uma maneira errada. Elas não leram o livro, julgam ou pela capa ou por poucas folhas a que elas têm acesso", acrescentou Arthur.

Durante a entrevista, o vencedor do BBB 22 relembrou que entrou no reality show já cancelado. Em 2020, Maíra expôs nas redes sociais diversas traições de Arthur e o chamou de abusivo e manipulador. O casal reatou o relacionamento em 2021. "Eu não era um participante normal, entrando no jogo zerado. Eu entrei muito no negativo, já entrei cancelado. Eu li uma coisa que me encorajou; a menina escreveu assim: 'eu estou torcendo muito para o Arthur entrar, porque eu quero que o Brasil conheça o cara por quem eu me apaixonei e eu quero poder voltar a gostar dele sem sentir vergonha'", disse.

