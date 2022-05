"Não encosta não, não quero ninguém perto de mim", afirma Safadão em vídeo

Um vídeo envolvendo o cantor Wesley Safadão viralizou nas redes sociais. Nas filmagens o cantor diz “não encosta não, não quero ninguém perto de mim”. O registro foi feito por uma fã do cantor que o aguardava do lado de fora do camarim. Mostrando decepção com o comportamento do artista, ela escreve “me decepcionei… um artista dizer que não quer ninguém perto dele”.

O vídeo foi enviado à coluna do jornalista Léo Dias, que entrou em contato com a assessoria de Safadão buscando esclarecimentos sobre o conteúdo. Ao jornalista, a assessoria deu a justificativa que naquele momento o cantor estava cercado por seguranças. “Ele sempre atende todo mundo que está na passagem dele do camarim ao palco ou em qualquer lugar. Quem conhece ele sabe disso”.

Em contrapartida, o jornalista afirma que recebeu também vídeos de outros momentos de Wesley, nestes o cantor atende de forma pacífica os fãs, faz fotos, abraça e troca conversas.

O cantor se posicionou sobre o assunto em suas redes sociais afirmando que a fala proferida por ele se direcionava aos seguranças e não aos fãs. “Pedir desculpa à menina que fez esse vídeo, caso ela tenha se sentido ofendida, isso não foi pra você, isso não vai ser pra vocês jamais, isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer”, disse.



