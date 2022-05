São João de Maracanaú terá shows de Safadão, Xand, Zé Vaqueiro e mais

A edição de 2022 do São João de Maracanaú terá shows de grandes artistas como Xand Avião, Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim, Nattan, Mari Fernandez, Zé Cantor, Lagosta Bronzeada, Raça Negra e mais. As informações foram confirmadas nesta quinta-feira, 5, pelo prefeito Roberto Pessoas. As atrações se apresentam entre os dias 2 e 19 de junho, na Avenida Padre José Holanda do Vale.

Os vocalistas da banda Lagosta Bronzeada, Frank Morenno e Lana Gama, e Zé Cantor também estavam presentes durante o anúncio do evento, que também conta com as tradicionais quadrilhas juninas e apresentações culturais. A programação completa, entretanto, ainda será divulgada oficialmente pela Prefeitura de Maracanaú.

A festividade junina é realizada no município desde 2005 e se estabeleceu como uma das principais festas brasileiras do mês de junho. Devido a pandemia, os últimos dois anos permaneceram em formato online, por meio de transmissões como as "Lives Solidárias do São João de Maracanaú".

