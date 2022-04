STJ suspende show de Wesley Safadão no Maranhão devido a cachê de R$ 500 mil

Decisão, que anulou liminar que havia sido concedida pelo TJ do Maranhão, considerou a despesa com o cachê do cantor uma lesão à ordem e à economia públicas

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) que autorizava um show do cantor Wesley Safadão no Estado nordestino. O motivo para a suspensão teria sido o alto valor a ser pago ao artista, uma quantia de R$ 500 mil, que seria incompatível com o orçamento do município que receberia o cantor, Vitória do Mearim.

O show de Wesley estava marcado para este domingo, 24, e seria em comemoração ao aniversário do município, comemorado dia 19 de abril. Esta foi a segunda decisão que impediu a realização do show do forrozeiro.

Durante a decisão, o ministro Humberto Martins considerou a despesa com o cachê do cantor uma lesão à ordem e à economia públicas. “Não se justifica a concessão da autorização sem que haja plena demonstração de que a realização do ato não prejudica demandas de saúde e escolares no município, que estão sendo questionadas judicialmente”, disse Martins.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vitória do Mearim fica a 178 km da capital maranhense, São Luís. Tem população estimada em quase 33 mil habitantes, segundo o IBGE.

O Ministério Público do Maranhão alertou que a quantia gasta no evento poderia comprometer a oferta de serviços básicos aos cidadãos de Vitória do Mearim e obteve uma liminar em primeiro grau, na última sexta-feira, 22, para suspender o evento. Antes da decisão do STJ, o município de Vitória do Mearim havia recorrido ao TJMA, para suspender a liminar e liberar o evento e, em seguida, ao próprio STJ, que também manteve a suspensão.

O cancelamento do show foi anunciado pela prefeitura por meio de nota, que chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte superior manteve a decisão tomada pelo STJ.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça tem validade até o trânsito em julgado do processo principal, que tramita na Justiça do Maranhão.

O POVO tenta contato com a assessoria do cantor e acrescentará informações a esta matéria tão logo haja manifestação.