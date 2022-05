Gkay critica Zé Neto após indireta a Anitta: "Late mais alto"

A atriz e influenciadora digital Gkay também entrou na briga entre o sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, e a funkeira Anitta. As informações são do Folha GO. Tudo começou na última sexta-feira, 13, quando Zé Neto, durante um show na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, fez um discurso em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL) e criticou a Lei Rouanet e alfinetou Anitta, que é crítica do chefe do executivo brasileiro. "Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. O nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no 'toba' pra mostrar se a gente tá bem ou não. A gente vem simplesmente aqui e canta", disse ele, citando uma tatuagem que Anitta fez no ânus.

Nas redes sociais, Gkay defendeu Anitta e criticou o intérprete de “Cadeira de aço”. “Late mais alto que de onde a ANITTA tá ela não escuta more". Zé Neto não deixou barato e rebateu o comentário da atriz. "Não falei nome de ninguém,ð‚ð‚ð‚ Mas o engajamento tá top. Mete o pau e desculpe não responder todo mundo é que tenho 23 show esse mês (maioria esgotado). Então vou descansar aqui, beijo pessoal”, escreveu ele nas redes sociais.

Os fãs da intérprete de “Envolver” também estão criticando bastante a atitude de Zé Neto. Também nas redes sociais, eles lembraram as fotos do artista, onde ele dava ênfase às suas partes íntimas e depois dizia que não tinha percebido.

Mesmo criticando o uso de dinheiro público em shows de artistas, o portal da Transparência do município mato-grossense publicou, no dia 16 de março, que destinou R$ 400 mil para o pagamento do show dos sertanejos. O cachê foi o mais alto do evento, que foi aberto ao público.

