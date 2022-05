Power Couple 2022: após sumiço, Hadson Nery e Eliza retornam para casa

O desaparecimento dos participantes do reality show da Record TV repercutiu muito entre os telespectadores do programa

Na terça-feira, 10, o sumiço de Hadson Nery e Eliza do Power Couple Brasil pegou todo público de surpresa. Isso porque o casal ficou quase um dia sem aparecer no pay per vier, o que deixou todo mundo confuso.

Após muita repercussão nas redes sociais e boatos de que foram eliminados, o casal voltou para o confinamento. Na verdade, a produção precisou intervir na briga que eles tiveram com Matheus e Brenda Paixão, o que chateou Hadson. Consequentemente, ele acabou tendo um apagão.

“Por isso que eu tive quinze segundos de blackout, tá ligado? Mas é isso mesmo, é evoluindo, crescendo, foi pra essa ideia que os caras me chamaram”, contou assim que retornou a mansão.

Nas redes sociais, os administradores do Hadbala comunicaram que ele teve uma crise nervosa por conta da briga no último final de semana.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por HADSON NERY | HADBALLA (@hadsonnery_oficial)

“Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e preocupação! Nosso casal passou por atendimento psicológico e já está pronto para a próxima dinâmica. Segundo Adriane Galisteu, essa dinâmica será realizada fora da casa", informaram.

