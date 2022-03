Felipe Neto fala sobre exigências para flertar: "repulsa pelo presidente"

O youtuber e influenciador digital Felipe Neto compartilhou uma experiência com seus seguidores em seu perfil no Twitter

Felipe Neto compartilhou uma experiência pessoal em seu perfil no Twitter: para flertar com ele, a pessoa precisa ter “repulsa” pelo atual presidente da república, Jair Bolsonaro.

“Qual a exigência de vocês para flertar com alguém? Além de ser maior de idade e solteiro(a)? Pra mim, é que tem que ter repulsa por esse presidente assassino”, escreveu em suas redes sociais.

“Outro dia eu ouvi um ‘ele é indiferente para mim’. Como alguém responde isso depois de tudo? Que umbiguismo inacreditável”, continuou.

Ele afirmou que deixou de responder a pessoa depois dessa resposta. “Obviamente eu não respondi mais”, completou.

O youtuber e influenciador digital também já tinha falado nas redes sociais que o perfil do Instagram precisa estar aberto. “A regra é clara: se quer dar em cima de alguém, não pode ter o perfil do Instagram trancado”, disse.

“Isso não é para ninguém em específico, é só um pensamento aleatório pela quantidade de perfil trancado que tem no Instagram”, finalizou.

Felipe Neto estava em um relacionamento de longa data com a influenciadora Bruna Gomes. Os dois, porém, terminaram no fim do ano passado. De acordo com a jovem, ele teria terminando a relação por telefone no Natal.



