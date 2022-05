Brasileira faz sucesso nas redes ao fazer faxina solidária na casa de pessoas com depressão

Para quem gosta de acompanhar conteúdos sobre limpeza no Tik Tok, os vídeos da modelo brasileira Ellen Milgrau podem ser pura "satisfação". Com mais 1,3 milhão de seguidores na rede social, a tiktoker possui um quadro em que faxina casas de pessoas com problemas emocionais em São Paulo.

A série, que leva o nome de "Faxina Milgrau", teve início em março deste ano e já possui 6 episódios, todos mostrando o processo completo de limpeza solidária de uma residência com alto grau de sujeira. Comida mofada, larvas e baratas são alguns dos desafios que a modelo encontra nas residências.

Sobre o assunto Perfil de memes de trabalho conquista público, atrai empresas e divulga vagas de emprego

Conheça Algodão, o cão gari que sai para trabalhar todos os dias com sua tutora

Menino de 2 anos ganha aniversário com tema Ecofor e coletores participam da festa em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu não estou aqui para julgar ninguém, sei como é essa doença e já estive lá. Acredito que isso é uma troca que estamos fazendo, se você estiver passando por alguma situação a minha intenção é te ajudar" disse ela em uma das publicações.

Segundo Ellen, o seu intuito é de "literalmente dar uma força" a quem está passando por uma questão emocional. "Quando a gente tá triste, a primeira coisa que a gente faz é se abandonar e abandonar onde a gente vive. Eu acredito que você se mantendo organizado consegue deixar sua mente e sua casa organizada também", declarou a modelo.

Em entrevista para a BBC Brasil, Ellen conta que a ideia das faxinas solidárias surgiu quando um de seus amigos estava com depressão e enfrentava dificuldades para limpar o local onde morava.

"A gente costumava falar: vamos fazer uma intervenção, chegar com as vassouras e tudo na sua casa. A gente só falava, mas chegou um momento em que ele realmente pediu ajuda", disse a tiktoker.

Ellen e sua amiga, a publicitária Lua Rodrigues, registraram o momento e logo no primeiro vídeo veio o sucesso na plataforma, com mais de 2 milhões de visualizações.

A repercussão do trabalho fez com que Ellen decidisse continuar com o conteúdo, mas, dessa vez, com ajuda de voluntários, já que uma de suas últimas faxinas publicadas levou 7 horas para ser finalizada.

Por acontecer de forma totalmente independente, o projeto só atua na cidade de São Paulo, mas existem planos de expandir. "Quem sabe a gente faz uma tour pelo Brasil, se der muito certo esse projeto", afirma ela.

Tags