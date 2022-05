Perfil de memes de trabalho conquista público, atrai empresas e divulga vagas de emprego

Já imaginou estar despretensiosamente rolando um feed de um perfil de memes e, por acaso, encontrar aquela tão sonhada vaga de emprego? Bom, isso já é a realidade na página “Festa da Firma”.

A conta sobre humor corporativo, voltada para memes de trabalho, tem 719 mil seguidores em uma de suas redes sociais, e se tornou opção de algumas marcas no momento de divulgar seus processos seletivos. Em entrevista ao O POVO, um de seus fundadores, que preferiu não se identificar, explicou como o processo ocorre.

O perfil foi criado em 2017, mas a produção de conteúdo só se intensificou em 2019. "Estávamos com o mesmo sentimento que todos os que trabalham no mundo corporativo passam. Seja aquela bronca do chefe, as piadinhas sem graça, a felicidade quando está chegando próximo do fim de semana ou desânimo na segunda -feira", contou o administrador do perfil.

Ele afirmou que o interesse das companhias em divulgações e publicidades teve início no final de 2019, sendo a AMBEV um de seus primeiros clientes. “Já trabalhamos também com Suzano, P&G e Oracle”, contou.

Desse tempo para cá, a Festa da Firma já divulgou cerca de 1.500 vagas de emprego, mas sempre balanceando os anúncios com seus "corporate memes".



Segundo o entrevistado, a procura por esses espaços de anúncios é uma tentativa das companhias em fugir do modelo tradicional de divulgação de emprego.



Gerenciamento do perfil

A equipe da Festa da Firma hoje é formada por 4 sócios, sendo dois engenheiros civis e dois publicitários. Eles se revesam na produção de postagens, estratégias comerciais, atendimento aos clientes e, claro, a criação dos memes na cidade de São de Paulo.

Apesar de tratarem o local como uma "firma” de fato, os integrantes desse time ainda estão no mundo corporativo. "Além do Festa [o perfil], nós 4 ainda trabalhamos, sendo CEO de startup, engenheiro de obra, especialista de marketing e consultor de multinacional", diz um dos fundadores.

Ele ainda explicou que a criação, parte chave do processo do perfil, é feita a partir de tendências e assuntos do mundo, sempre levantando a sátira no cenário empresarial.

"Nossa ideia era retratar o dia a dia e mostrar que estamos todos na mesma página, tornando o mundo corporativo mais leve e agradável e mostrando que independente do setor que a pessoa trabalha, os perrengues vividos são os mesmos", afirma o criador.

