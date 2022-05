Homem realiza assaltos montado a cavalo em Garanhuns, Pernambuco

Câmeras de segurança de Garanhuns, no agreste de Pernambuco, flagraram um homem assaltando pedestres. Mas o inusitado é que, invés de estar em algum veículo motorizado, como moto ou carro, o suspeito fazia os assaltos montado em um cavalo. As imagens viralizaram no Twitter nesta segunda-feira, 2.

Nos vídeos, é possível ver pedestres andando por ruas com pouca movimentação. De repente, o homem surge montado num equino branco. Um deles consegue fugir, mas uma mulher não consegue sair e acaba entregando seus pertences.

Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Assalto a cavalo em Garanhuns. pic.twitter.com/b1IH6VHBEG — JOSE CICERO FLORES (@floresmotoboy1) May 3, 2022

Diversos usuários da rede social ironizaram o fato, afirmando que a ação do suspeito se assemelha a práticas dos antigos cangaceiros, homens que andavam armados e em bandos pelo sertão nordestino nas três primeiras décadas do século XX.

