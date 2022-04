Italiana ganha bolo de aniversário do Exército dos EUA após ter o seu roubado em 1945

Meri Mion, que completa 90 anos nesta sexta-feira, 29, ganhou de presente um bolo de aniversário do Exército dos Estados Unidos. Quando tinha 13 anos, a mulher teve seu doce roubado pelos norte-americanos enquanto ele esfriava na janela de casa. Ela morava no vilarejo de San Pietro, perto de Vicenza, e presenciou combates entre tropas americanas e nazistas na região. Sua mãe tinha feito um bolo de aniversário naquele dia, mas as tropas americanas levaram o doce.



O bolo foi entregue pelo Exército norte-americano em uma cerimônia nesta quinta-feira, 28, em Giardini Salvi, em Vicenza, ao lado de militares, autoridades locais e moradores. Mion disse que compartilharia o bolo substituto com seus parentes. "Vamos comer essa sobremesa com toda a minha família, lembrando deste dia maravilhoso que nunca vou esquecer", disse ela.

O sargento Peter Wallis, que entregou o bolo, disse que era "um pouco estranho" substituir os bens roubados, mas isso o fez “sentir bem".



Na cerimônia, o coronel Matthew Gomlak, comandante da guarnição do Exército dos EUA na Itália, falou sobre os combates em 1945 entre as forças americanas e alemãs no Corso San Felice e Fortunato, em Vicenza. Pelo menos 19 soldados americanos foram mortos ou feridos.



Um vídeo publicado no site do Exército dos EUA mostra Mion enxugando as lágrimas no momento em que recebeu o bolo, enquanto o "parabéns para você" era cantado em italiano e inglês.



