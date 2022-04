Criança com autismo tatua braço da mãe: "não é pra qualquer um"

A tatuadora Flávia Carvalho recebeu um novo "rabisco" na pele pelas mãos de Alexandre, seu filho de 7 anos que tem autismo. Ela mora com os dois filhos em Curitiba e gosta de brincar sobre sua profissão, inclusive, já foi tatuada duas vezes por Marcela, sua filha mais velha. Agora, chegou a vez do mais novo se aventurar com a agulha e a tinta.

A tatuadora contou que Alexandre está sempre acompanhando sua rotina de trabalho e se interessa pela arte de tatuar. Flávia destaca que foi gratificante ver seu filho encarar esse desafio. "Foi muito legal de ver essa superação dele, de ter encarado, não é pra qualquer um", disse em entrevista ao portal G1.

Alexandre é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) desde os 3 anos de idade. Para Flávia, ver ele realizando determinadas tarefas é motivo de orgulho. Ela comenta que tatuar não é uma tarefa fácil e que ficou muito feliz por o filho contente com o resultado.

“Não é como desenhar em um papel, né? E quando ele viu, ele disse ‘mãe, vai ficar pra sempre, não vai mais sair!’”, relatou.





Após finalizar o processo, a tatuadora revelou em uma publicação no Instagram que já havia convidado Alexandre para tatuar, mas que ele estava com receio de machucar a mãe. Flávia achou a situação irônica, porque, diferente de sua filha mais velha, o seu caçula não teve pena do seu braço na hora de tatuar, “Ao contrário da Marcela, ele não ficou com dó de me machucar e meteu a agulha sem dó”, brincou.

Flávia conta que começou a notar problemas adaptativos no desenvolvimento de Alexandre quando ele começou a estudar. A mãe relata que ter o diagnóstico de TEA foi um alívio, pois agora tem a orientação para cuidar de Alexandre.



