Menina pede que família só atrapalhe estudo se "a casa estiver pegando fogo"

A estudante Luci Lopes Dias e Silva, de 10 anos, é uma pessoa que precisa de foco total para estudar. Por isso, ela fixou um aviso na porta do seu quarto para que não fosse incomodada. A foto repercutiu no Twitter e, ao O POVO, o irmão falou sobre a dedicação de Luci aos estudos.

Na última quinta-feira, 21, o engenheiro ambiental Lucas Dias de Lima, de 28 anos, postou em sua conta no Twitter a foto de um aviso que viu fixado na porta do quarto da irmã Luci. As condições dadas à família, que mora em Brasília, no Distrito Federal, impressionaram os usuários da rede social. Até o momento, a publicação já soma mais de 75 mil curtidas.

O papel anuncia que Luci estava estudando. E, para conseguir focar na atividade, o aviso pedia que não fosse incomodada, a não ser em circunstâncias específicas e inusitadas. São elas: a casa pegando fogo, ela própria estiver pegando fogo e não tiver ciência disso ou se, por algum motivo, "estiverem dando sushi de graça". Além disso, a criança pedia por silêncio e respondia possíveis perguntas que poderiam ser feitas por familiares, como se ela estava bem e se estava com fome.

Hoje minha irmã de 10 anos tinha que estudar e escreveu isso aqui pic.twitter.com/L9l7gbm082 — Simples & Bom (@lukeka1) April 21, 2022

Família unida

Luci mora com a mãe, o padrasto e a irmã mais velha Victória, de 25 anos, em Brasília. Na verdade, foi Victória quem encontrou o papel na porta do quarto da estudante. Lucas, quem postou a imagem em sua rede social, é funcionário público e vive a sua própria residência.

Segundo o irmão, em entrevista ao O POVO, cada filho tem o seu quarto, mas a família tem o costume de demonstrar carinho e é comum os irmãos irem nos quartos uns dos outros para abraçar e beijar. "Luci sendo nossa irmã bebê, recebe esse carinho mais ainda", brinca Lucas.

Lucas disse que Victória encontrou o papel na porta do quarto da irmã. Quando ele e sua noiva chegaram na casa da família para o almoço no último feriado, mãe e filha mostraram-lhes o recado sincero. "Ficou todo mundo rindo muito da disposição das coisas e da passivo-agressividade do bilhete", afirma.

Virginiana estudiosa

Lucas afirma que Luci é estudiosa por conta própria e, segundo a Astrologia, é do signo de Virgem. Além dos estudos da escola, a menina gosta de ler sobre curiosidades de animais e ciências, em geral. Ela ainda faz vídeos no Instagram da mãe. "A gente fica sempre de cara com as coisas dela. Ela sempre foi muito extrovertida", diz o funcionário público.

No feriado em que escreveu o bilhete, Luci estava estudando para as provas da escola e ficou feliz após saber da repercussão no Twitter. "Minha mãe disse que ela falou: 'Tá vendo, mãe? Eu sou muito boa!'", conta o irmão.

Quando crescer, Luci quer ser médica dermatologista. "Ela zerou os livros para a idade dela da escola. A tia da biblioteca estava deixando ela ler os livros de crianças mais velhas", destaca.





