Guinness lança programa agrícola piloto para obter cerveja mais 'ecológica'

A popular marca de cerveja irlandesa Guinness anunciou, nesta quarta-feira (23), o início de um programa agrícola piloto para reduzir as emissões de carbono de seus fornecedores de cevada e, desta maneira, oferecer um "pint" (medida clássica de 473 ml) com mais respeito ao meio ambiente.

Como parte da iniciativa, a partir deste ano a fabricante de cerveja trabalhará em colaboração com 40 fazendas irlandesas com o objetivo de reduzir as emissões de carbono na produção da cevada, cereal fundamental para elaborar o malte de sua famosa cerveja escura.

Além disso, a empresa planeja ampliar a colaboração a diferentes agricultores e fornecedores irlandeses nos próximos três anos, na expectativa de que isso possibilite uma melhor saúde do solo, com o uso menor de fertilizantes sintéticos e maior biodiversidade.

Walter Furlong Jr., cujas fazendas do sudeste da Irlanda participam do projeto, afirmou que sua família está "encantada com a parceria com a Guinness neste programa".

"A grande vantagem da agricultura regenerativa é a simplicidade da abordagem. Não é um processo complicado. Funciona em harmonia com a natureza, proporcionando um benefício comercial para os agricultores", acrescentou.

O programa piloto, parte de uma iniciativa da empresa matriz da Guinness, a multinacional Diageo, tem o apoio do governo irlandês.

"É bem-vindo que uma das marcas mais icônicas da Irlanda esteja assumindo uma forte posição de liderança na agricultura e mo meio ambiente, pois todos trabalhamos para reduzir as emissões de carbono e cumprir as metas de mudança climática - ambiciosas, mas necessárias", disse o ministro da Agricultura, Charlie McConalogue.

O presidente da Diageo Europa, John Kennedy, destacou que o programa apresentará informações sobre como a empresa conseguirá suas matérias-primas em todo mundo.

"Nós vamos compartilhar abertamente os resultados do programa-piloto para que outras fazendas possam aprender e adotar as práticas que demonstrarem o maior impacto potencial", disse.

