Lubrificante íntimo à base de cannabis ganha adeptos no Brasil

Segundo os desenvolvedores, o produto ajuda na melhora da aptidão sexual e no aumento no libido.

O lubrificante íntimo “Xapa Xana”, que contém cannabis sativa (planta da maconha), desenvolvido pela brasileira Débora Mello, vem ganhando espaço no país no País. O óleo é feito de maneira artesanal e foi desenvolvido no Uruguai, onde mora a criadora do produto, que é inspirado no norte-americano Foria, que também é derivado da maconha.

O item tem em sua composição óleo de coco e tetrahidrocanabinol — extraído da cannabis —, e promete auxiliar não só a lubrificação da região íntima como também estabelecer um aumento do prazer do ato sexual. Também vem acompanhado em sua embalagem um fanzine com textos e ilustrações para promover o empoderamento sexual feminino e divulgar obras de artistas latino-americanas.

No Brasil, a comercialização desse tipo de produto derivado do cannabis é autorizada apenas para fins medicinais. Dessa maneira, o lubrificante só pode ser produzido e vendido pela indústria farmacêutica, mediante prescrição médica e autorização prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A importação do produto também só poderá ser permitida diante das mesmas regras. Em outros casos, a importação ou compra pode ser enquadrada nos crimes de porte ou tráfico de drogas.



No Uruguai, é autorizado o uso de maconha de forma recreativa por moradores locais desde 2018.

