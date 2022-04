Deputado conservador renuncia no Reino por agressão sexual contra menor

O deputado conservador britânico Imran Ahmad Khan anunciou sua renúncia nesta quinta-feira (14) depois de ser declarado culpado na segunda-feira de agressão sexual contra um adolescente de 15 anos.

Khan, de 48 anos, deputado do Partido Conservador, disse que vai recorrer do veredicto porque nega os fatos pelos quais foi condenado. No entanto, ele justifica sua renúncia porque o processo judicial deve ser longo.

"Cheguei, com pesar, à conclusão de que é intolerável que os meus administrados continuem sem um deputado que leve sua voz ao Parlamento durante anos", declarou em comunicado publicado no Twitter, afirmando que "renuncia" e " deixa a vida política".

Após o veredicto, um porta-voz de seu partido, ao qual o primeiro-ministro, Boris Johnson, também pertence, anunciou a exclusão de Khan "com efeito imediato".

Durante uma festa em janeiro de 2008, Khan deu gim a um adolescente. De acordo com a acusação, ele então o levou para outro andar, colocou-o na cama e pediu-lhe para ver pornografia antes de agredi-lo sexualmente.

A renúncia deste deputado por Wakefield, norte de Inglaterra, força a realização de uma nova eleição, que se antecipa difícil para o partido de Johnson, muito enfraquecido após a multa por infringir as regras contra a covid, em um histórico reduto da esquerda.

