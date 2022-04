Homem é "atacado" por barata e reação viraliza na internet: "estou traumatizado"

De acordo com o dono do bar o bar o episódio não é algo comum de acontecer

A reação de um homem após ser "atacado" por uma barata viralizou nas redes sociais esta semana. O desenvolvedor Bruno Stracke, de 31 anos, estava em um bar na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e foi surpreendido com o inseto. O homem passou pelo susto na noite da última segunda-feira, 11, enquanto conversava com uma amiga em uma das mesas que ficam na calçada.

Bruno publicou o vídeo do momento nas redes sociais. “Acabei de sofrer um ataque de uma barata", escreveu. "Estou horrorizado. Traumatizado. Agora vim passar vergonha aqui também". completa o homem na legenda da postagem.

O desenvolvedor de software contou em entrevista ao portal G1 que só percebeu a presença da barata, quando ela já estava em sua perna. Bruno só não imaginava que a gravação iria ter tanta repercussão.

"Quando eu vi, tinha uma barata na minha perna, tentei espantar ela, não vi mais a barata. Minha amiga apontou pro meu ombro e ela estava no meu ombro. Me apavorei, eu tenho nojo. Comecei a surtar, gritar, fazer escândalo, todo mundo do bar riu", disse em entrevista.

Ele é frequentador do estabelecimento há anos e, por ser amigo do dono, pediu o vídeo das câmeras de segurança do local. De acordo com o dono do bar, o episódio não é algo comum de acontecer. "Não é muito comum, mas o ocorrido foi mesmo por causa do bueiro quebrado".

O vídeo registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento foi publicada no Twitter e já conta com quase 2 milhões de visualizações e122 mil curtidas.

Acabei de sofrer um ataque de uma barata. Estou horrorizado. Traumatizado. Agora vim passar vergonha aqui também. pic.twitter.com/y964yz5lER — bruno (@StrackeBruno) April 12, 2022

