Cão farejador encontra mais de 90 explosivos russos na Ucrânia

Um cãozinho de dois anos da raça Jack Russell Terrier está ajudando o exército ucraniano nas buscas por minas terrestres da Rússia. Vestido com colete militar, Patron já encontrou mais de 90 bombas em Chermihiv, na Ucrânia, desde o início da invasão russa no país.



Na internet, Patron vem se destacando pela sua atuação. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o animal em ação. Ele entra no carro com seus companheiros humanos e vai até um lugar com destroços a procura de encontrar algum explosivo.

"Um dia, a história de Patron será transformada em filme, mas, por enquanto, ele está cumprindo fielmente seus deveres profissionais", escreveu o Centro de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação da Ucrânia no Twitter.

Patron, que na língua local significa cartucho, ama comer queijo e é a "alma e mascote da equipe", sempre ao lado dos seus parceiros, o doguinho aproveita o tempo livre para brincar com seus colegas, mas logo fica sério ao começar o trabalho.

A guerra entre Rússia e Ucrânia prossegue neste sábado, 26, apesar das tentativas de se chegar a acordo. As tensões diplomáticas prosseguem e há expectativa por novas sanções à Rússia. Nesta quinta-feira, 24, a guerra da Ucrânia completou um mês, com o país enfrentando muita destruição, com milhões de habitantes refugiados, mas com a Rússia frustrada até aqui em seus objetivos.

A dog called Patron, who works with SES rescuers in Chernihiv, has helped defuse nearly 90 explosive devices since the beginning of the full-scale invasion One day, Patron's story will be turned into a film, but for now, he is faithfully performing his professional duties. pic.twitter.com/2PpT8p4Yfr